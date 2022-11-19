İhlas Haber Ajansı

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İnfaz koruma memuru banyoda ölü bulundu

Denizli’de kapalı cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru, yaşadığı dairenin banyosunda ölü olarak bulundu.

Denizli'de kapalı cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru, yaşadığı dairenin banyosunda ölü olarak bulundu.



Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki kapalı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Süleyman Çevik (49), telefonları açmayınca yakınları evine gitti. Burada güvenli güçleri eşliğinde içeri girildiğinde, Çevik banyoda hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri memurun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan Süleyman Çevik'in duş almak için girdiği banyoda, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia edildi.

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