İnşaatın 2. katından düşen adam ağır yaralandı

Denizli'de bir inşaatın ikinci katından bodrum katına düşen adam ağır yaralandı. Şahsı düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle Çarşı Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. isimli vatandaş girdiği inşaat halindeki binanın 2. katından bodrum katına düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 acil servis ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler İbrahim Ç.'nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden sedye ile güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. İbrahim Ç. ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Ç.'nin inşaata neden girdiği ve nasıl düştüğü ise polis tarafından araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.