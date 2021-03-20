İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaatta çay yapmak isteyen işçi elektrik akımına kapıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde inşatta çalışan 40 yaşındaki Erol Altıngeyik, çay hazırlamak istediği sırada elektrik akımına kapıldığı iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşatta çalışan 40 yaşındaki Erol Altıngeyik, çay hazırlamak istediği sırada elektrik akımına kapıldığı iddia edilen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşatta çalışan 40 yaşındaki Erol Altıngeyik, elektrikli semaverde çay hazırlamak istedi. Elektriğe taktığı sırada akıma kapılan Altıngeyik, olduğu yere düştü. İnşaatın 8. Katında çalışan diğer işçiler durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erol Altıngeyik hayatını yitirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme çalışması başlattı. İnşaatta yapılan incelemelerin ardından çalışanların ifadelerine başvuruldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.