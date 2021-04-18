İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde inşaattan çalınan demirler bir hurdacıya satıldı. İnşaat sahibinin sosyal medya paylaşımından çalıntı mal aldığını fark eden hurdacının ihbarı üzerine, ikinci kez demir getiren hırsız suçüstü yakalandı.

Olay, Çameli ilçesi Yeniimar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halis Gencel'e ait inşaat alanında bulunan 250'den fazla kolon ve kiriş demirlerinin bağlantısında kullanılan etre ve etre için hazırlanan demirler çalındı. Bunun üzerine Halis Gencel, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bununla da kalmayan Gencel, sosyal medya hesabından da; “Çameli ilçemiz Yeniimar mevkiinde bulunan Halis Gencel'in arsasındaki inşaatından 250'nin üzerinde etre demiri ve çubuk halinde demir çalınmıştır. Hazır şekilde bunlardan satıldığını bilen, duyan, alan varsa insanlık namına polise ya da arsa sahibi Halis Gencel' e ulaşsınlar” şeklinde paylaşım yaptı.

Bunun üzerine hırsızın çaldığı etre demirlerini sattığı hurdacı, çalıntı mal aldığının farkına vararak inşaat sahibi Halis Gencel'e ulaştı. Kendisine biri tarafından etre demiri satıldığını ve bu kişinin demirlerinin devamının olduğunu yine getireceğini söylemesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Güvenlik güçlerinin harekete geçmesi ile şüpheli hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.