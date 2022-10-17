İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis'te sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis'teki Apollon Tapınağı'nda kazı ve restorasyon çalışmasını sürdüren İtalyan kazı heyeti, bu yılki çalışmalarında çok önemli eserler ortaya çıkardı. Ortaya çıkartılan Frig uygarlığına dair kalıntıların Hierapolis'in milattan önce demir çağına kadar uzayan en eski yerleşim yeri olabileceğinin kanıtı olduğu iddia edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti, içerisinde birçok tapınak ve dinsel yapı bulunmasından dolayı arkeolojik olarak “kutsal kent” olarak adlandırılıyor. Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılarda 2016 yılında Kuzey Kapı ziyaretçi girişi bölgesindeki bir inşaat sırasında küllü bir alan ortaya çıkartıldı. 2018 yılında antik alanın bilinen tarihinin daha da geriye gittiği ortaya çıktı. Nekropolis alanındaki kalıntılar, 2 bin 800 yıllık cesetlerin yakıldığı yerin tarihinin 500 yıl daha geriye gittiğini gösterdi.

Apollon Tapınağı'nda kazı çalışmaları devam ediyor

Hierapolis Antik Kenti'nde 1957 yılında İtalyan arkeoloji kazı ekibi tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, 2022 yılı itibarıyla 65. yılında devam ediyor. Bölgede Arkeolojik Kazı Heyeti Başkanı İtalyan Ord. Prof. Dr. Grazia Semararo nezaretinde yürütülen restorasyon ve kazı çalışmaları, geçtiğimiz aylarda ziyarete açılan Cehennem Kapısı'nın ardından Apollon Tapınağı içinde sürüyor. Hierapolis Antik Tiyatro ile Kleopatra Antik Havuzu arasında bulunan Apollon Kutsal Tapınağı, Hierapolis'in en önemli "tanrısı" olan Apollon'a adanan alan olarak biliniyor. Mermer sütunlarla çevrili alanın iç kısmından yer altına doğru devam eden kazı çalışmalarında tapınağın geniş bir alana sahip olduğu ve "yer altı tanrısı Hades"in yeryüzüne çıkış noktası olarak kabul edilen Cehennem Kapısı'na kadar uzandığı belirtiliyor.

“Şimdiye kadarki en eski yerleşim Hierapolis'te”

Hierapolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında yeni tarihlerin bulunduğunu ve çok önemli eserlerin ortaya çıktığını belirten Ord. Prof. Dr. Semararo, “Apollon Kutsal Tapınağı alanı şehrin kalbi için önemlidir. Burada bütün Hierapolis tarihini okuyabilirsiniz. Çünkü Helenistik zamandan Bizans zamanına kadar bütün Hierapolis tarihi var burada. Biz en eski tarihi anlamak için araştırma yapıyoruz. Daha önce burası şehir değildi. Sadece Lykos Vadisi vardı. Fakat Helenistik ve eski tarihi bulmak için zor bir kazı yapıyoruz. Bu yıl çok önemli eserler bulduk. Bu yıl biz birkaç noktada çalışma yapıyoruz. Hem kazı hem de restorasyon yapıyoruz. Burada Apollon Kutsal alanında, Nekropolis ve Plutonium'da devam ediyor. Frigya yerleşimlerinden bir noktada kazı yapıyoruz. Çok önemli olan Frig yerleşim alanı ve şimdiye kadarki en eski yerleşim Hierapolis'te var. Çünkü Demir Çağ zamanında, milattan önce 7 ve 8. yüzyılda, bu yeni bir Hierapolis ile Lykos Vadisi tarihini gösteriyor” dedi.