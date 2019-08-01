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İntihar etmek için çıktığı minarede bayıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için caminin minaresine çıkan E.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için caminin minaresine çıkan E.A., vazgeçirilmeye çalışırken, minarede bayıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Orman Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan E.A., caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Camide E.A.'yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki E.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada E.A. minarede baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.A., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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