İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi

Denizli Devlet Hastanesi'nde ehliyetine el konulunca intihar girişiminde bulunan bir kişi binada asılı Türk bayrağına basında vatandaşlar tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli Devlet Hastanesi A Blok'ta meydana geldi. O.B. isimli şahıs hastane binasının 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören çevre sakinleri ile hastane personeli durumu polise bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri itfaiyeden de yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna çabasına başladı. Bu sırada şahıs 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile binaya asılan Türk bayrağını basınca çevrede toplanan kalabalık duruma ve şahsa tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından şahıs çıktığı yerden polisler tarafından indirildi.

Şahsın bir süre önce alkollü araç kullandığı için ehliyetini polis tarafından el konulduğu ve geri verilmesini istediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.