İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpli cinayetin zanlısı tutuklandı

Denizli’de ip ile sarktığı balkondan eve girerek eşini öldüren cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de ip ile sarktığı balkondan eve girerek eşini öldüren cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10 gün önce Erkan Sivrikaya ile aralarında çıkan tartışma sonrası Meral Sivrikaya kızının evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen ve eşini ihanet ile suçlayan Erkan Sivrikaya, kızının evinin bulunduğu 6 katlı apartmana geldi. Apartmanın 6. katında bir süre bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra ip yardımıyla 5. kattaki kızının dairesinin balkonuna atladı. Evde herkesin uyuduğu sırada eşinin uyandıran Erkan Sivrikaya, ölümcül bıçak darbeleriyle eşi Meral Sivrikaya'yı ağır yaraladı. Evden kaçmak istediği sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalanan Erkan Sivrikaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Meral Sivrikaya ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.