İran'dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı

Denizli Çardak havaalanına İran'dan gelen uçaktaki bir yolcunun üzerinden 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz dün gece saatlerinde, Çardak Havalaanına, İran'dan gelen uçağın içerisinde yolcu konumunda bulunan bir şüphelide uyuşturucu bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin aldığı istihbarı bilgi üzerine yolcu havaalanı içerisinde kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve eşyalarının içerisinden 1,5 kilogram uyuşturucu madde çıktığı belirtildi.