İrem'in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç İrem'in ölümüne neden olan yabancı uyruklu traktör sürücüsü, 8 saat sonra saklandığı mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanması için kurulan sistemin hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu. Bu esnada geri manevra yapan traktör, dengesini kaybederek yere düşen İrem Selçuk'un üstünden geçti. Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç İrem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri İrem'in ölümüne neden olan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Her yerde didik didik aranan Afganistan uyruklu Ata Mohammed N., 8 saat sonra saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü, ifadesi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği Yumrutaş Mahallesi'nde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önemler aldı.