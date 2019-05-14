İş görüşmesine giden tekstilci ortadan kayboldu

Denizli'de tekstil firmalarına fason üretim yapan 30 yaşındaki şahıs iş görüşmesinin ardından ortadan kayboldu. Şahsın kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulununca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesinde yaşandı. İddialara göre, evli ve bir çocuk babası Onur Uzunel, iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Ancak sonrasında ise Uzunel'de bir daha haber alınmadı ve 20 BV 024 plakalı otomobili de Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Çevredekilerin terk edilmiş bir araç olduğu yönünde ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri aracın Uzunel'e ait olduğunu, üzerinde kontak anahtarı olduğunu ve cep telefonunun araç içerisinde olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada ise Uzunel'in en son saat 13.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde görüldüğü ardından ise kaybolduğu belirlendi. Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, kayıp arama köpeği 'Çekiç' getirildi. Jandarma, Uzunel'in otomobilde bulunan giysilerini Çekiç'e koklatarak çevrede arama çalışması yaparken herhangi bir ize ulaşılamadı.

Uzunel'in geçtiğimiz günlerde aynı işi yapan kişiler tarafından tartıştığı ve tehdit edildiği iddia edilirken, şahsın fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği de eşi Ümmücan Uzunel'de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.