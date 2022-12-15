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İş merkezindeki yangın korkuttu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş merkezinde bulunan elektronik tamirhanesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattıEdinilen bilgiye göre; Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde faaliyet gösteren işhanında gece geç saatlerde yangın çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş merkezinde bulunan elektronik tamirhanesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı


Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren işhanında gece geç saatlerde yangın çıktı. Elektronik tamirhanesi olduğu belirlenen dükkandan alevlerin yükselmesi üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralının bulunmaması sevindirirken, yangının elektronik cihazlardan çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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