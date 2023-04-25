İş yerinde saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; araçla iş yerine gelen H.İ.O. isimli şüpheli, iş yeri sahibi D.G.'ye 7 el ateş ederek, geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne de 3 adet kurşun isabet eden D.G., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan esnafın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Araçla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.