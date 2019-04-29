İş yerine silahlı baskın: 1 yaralı

Denizli'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Otomobille iş yerine gelen şahıs tabanca ile içerideki şahsı karnından vurarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sümer mahallesi Çal caddesi üzerinde meydana geldi. Nakliye firması olarak faaliyet gösteren iş yerinde meydana gelen olayda iddialara göre, otomobille iş yerine gelen Doğan B., içeride bulunan Ercan S., isimli şahsa tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşte Ercan S., karnından vurularak yaralandı. Ardından Doğan B., geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sandalyeye oturttukları Ercan S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinden detayı bir inceleme başlatarak delil topladı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Doğan B.'nin gidebileceği yerler üzerinde önlem aldı.

Olay ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.