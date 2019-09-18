İşadamlarının hedefi Avustralya ile ticari kapasiteyi arttırmak

Denizli'de iş adamları, Avustralya ile ticari ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi. MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Şentürk, iki ülke arasındaki yıllık yaklaşık 2 milyar TL'yi bulan ticaret hacmi arttırmak için gayret içinde olduklarını söyledi.

Hasan Şentük, Denizli Tekden Hastanesi'nde dernek üyeleri ile bir ara geldi. Ziyarette Şentürk'ü, MÜSİAD Denizli Başkanı Mehmet Akgün karşıladı. Çok sayıda iş adamının da katıldığı ziyarette konuşan Şentürk, ziyaretlerinin asıl amacının Avustralya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiyi güçlendirmek olduğunu ifade etti. Şentürk, “Avustralya'nın, Türkiye ile ticaret miktarı 2 milyar civarında. Bunun yaklaşık 1.2 milyarı TL'si Avusturalya'dan gelen kömür ve maden gibi ürünlerden oluşuyor. Türkiye'den giden ise kuruyemiş ve makine gibi ürünler, 800 milyon TL civarında. Bunu çok az görüyoruz. Bunun yükselmesi lazım. Onun için de zaten burada Denizli'de ki iş adamlarımızla bir araya geldik. Nasıl bir iş birliği yapıp Türkiye'den gelen ürünlerin hacmini yükseltip daha çok Avustralya pazarına girebiliriz diye fikir alışverişin de bulunacağız” dedi.

Ziyarette konuşan Mehmet Akgün ise Avustralya ile olan ticaret hacminin arttırılması gerektiğini ve bunun potansiyelinin olduğunu vurguladı. Akgün, “Ticari hacmimizi genişletiriz. Hem sağlık, hem makine, hem inşaat, hem tekstil alanında bir potansiyeli var. Bunları önümüzde ki günlerde daha da geliştirip ticaret faaliyetini arttırmayı düşünüyoruz. Toplantımız hayırlara olsun inşallah” diye konuştu.