İşçi servisi kontrolden çıkarak devrildi: 12 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen işçi servisindeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Denizli-Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Komit yönetimindeki 20 L 1929 plakalı işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs şoförü Komit ile birlikte Ali Taşkopu, Aykut Danışman, Ahmet Kaçaroğlu, Akın Akkuş, Elvan Akan, Emre Çoban, İbrahim İncirli, Figen Ataç, Hakkı Yer, Tayfun Durmaz ve Sülbiye Aday yaralandı. Yaralılar yan yatarak durabilen araçtan ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla 112 acil servis ekipleri tarafından yakın ilçelerdeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.