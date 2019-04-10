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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Denizli’de mermer fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Denizli'de mermer fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sarayköy ilçesi Tosunlar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cevdet Ç.'nin kullandığı 48 AAU 494 plakalı servis minibüsü aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri servis edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan toplam 7 yaralıyı araç içerisinden çıkararak ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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