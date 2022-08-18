İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında faciadan dönüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın esnasında konteynerin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Serinhisar ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin barındırdığı konteynerlerin birinden bir anda dumanlar yükseldi. Yangını fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 30 dakikalık çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan konteyner, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.