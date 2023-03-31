Işık ihlalinin neden olduğu ölümlü kaza kameraya yansıdı

Denizli'de otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezine doğru gelirken Akça Caddesi'ne dönen Faruk D. yönetimindeki 20 EB 574 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı Kavşağı'na geldiğinde Denizli'den Sarayköy istikametine gitmekte olan Çağdaş B.'nin kullandığı 35 ACN 288 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, diğer aracın göbekten vurduğu otomobil taklalar atıp yön tabelasına çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan lüks aracın hurdaya döndüğü, diğer otomobilde de büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, 20 EB 574 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Zülfikar Dinç (48) hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Feci kaza kamerada

Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sarayköy istikametine giden 35 ACN 288 plakalı otomobilin, karşı yönden gelerek Akça Caddesi'ne dönmek için manevra yapan 20 EB 574 plakalı araca hızla çarptığı ve aracın çarpmanın etkisiyle taklalar attığı anlar yer aldı.