Işık, işverenlere ‘Kısa Çalışma Ödeneği' anlattı

Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve yönetim kurulunu ‘Kısa Çalışma Ödeneği' konusunda bilgilendirmede bulundu.

Işık yaptığı bilgilendirmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklerinden biri olan kısa çalışma ödeneğinin işverenin personel maliyetlerini azaltan, deneyimli elemanlarını kaybetmesini engelleyen, işçilerin olası gelir kayıplarını azaltan bir program olduğunu söyledi. Işık, kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında işçilere, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemek üzere sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar ödeme yapıldığını kaydetti. Kısa çalışma başvurusunun Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne yapılması gerektiğini de vurgulayan Işık, “Öncelikle, başvuru yapmak isteyen işverenin, kurumumuza kayıtlı olup olmadığı sorgulanır. Kayıtlı değilse, kaydı yapılır. İşverenin kaydı bulunuyor ise gerekli kontroller yani işveren unvanı, faaliyet konusu, iş yeri SGK ve İŞKUR numarası gibi bilgileri güncellenir. Kısa çalışma uygulaması işverenlerin yaşadıkları geçici olumsuz durumlar nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya durdurulması hallerinde, işçilerinin çalışamadıkları süreler için 3 ay boyunca işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesidir. İşverenin personel maliyetlerini azaltan, deneyimli elemanlarını kaybetmesini engelleyen, işçilerin de olası gelir kayıplarını azaltan bir programdır. Kısa çalışma talebinde bulunmayı düşünen işverenler, isterlerse kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkında detaylı bilgiyi kurumumuzdaki uzmanlardan edinebilirler. İlgili işveren, Kısa Çalışma Talep Formu'nu ve söz konusu talep formunun ekindeki kısa çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi düzenleyerek, il müdürlüğümüze uygunluk tespiti için başvuruda bulunur” diye konuştu.

“İş dünyamız bu imkanlardan faydalanmak için adeta can atıyor”

Üyelerinin sektörleri ve ticaretle ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise, o nedenle kendilerinin de yenilik ve değişiklikleri ilk ağızdan öğrenerek daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti. Işık ile ekibine, DTO yönetim kurulunu bilgilendirdikleri için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “İŞKUR ile girişimcilik eğitimlerimizle başlayan iş birliğimiz artarak devam ediyor. İl Müdürümüz, her yeniliği bizimle paylaşmak ve iş dünyamızın bu imkanlardan faydalanması için adeta can atıyor. Kendisini bu olumlu yaklaşımından dolayı bir kez daha kutluyorum. Biz de üyelerimizin yararına her ne varsa her duyduğumuzu ve dikkatimizi çeken gelişmeleri, en hızlı ve doğru kaynaktan dinleyip aktarmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki, Işık ile ekibinin bizi bilgilendirdiği kısa çalışma ödeneği uygulaması da işverenlerimizin yükünü önemli ölçüde azaltacak, dolayısıyla çalışanlarımıza da önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.