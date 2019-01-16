Isınmak için yakılan soba yangın çıkardı

Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2280 Sokak'ta Mehmet Ali Ok ve ailesinin kaldığı evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına 3 noktadan müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde bulunanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktıkları belirtildi. Yapılan ilk tespitlere göre yangının evde ısınmak için yakılan sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.