İşitme azlığı ve burun tıkanıklığı şikayetiyle geldiler, geniz kanseri olduklarını öğrendiler

Kulakta duymama ve yutkunmada zorluk çekmeden dolayı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvuran 16 yaşındaki genç erkek ve 80 yaşındaki kadına çok sık rastlanmayan geniz kanseri tanısı konuldu. Op. Dr. Tuna Kenar tarafından ameliyat edilen 2 kişi sağlığına kavuşurken, geniz kanseri konusunda erken teşhisin çok önemli olduğu belirtildi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne tek kulakta işitme azlığı, burun tıkanıklığı ve yutkunmada zorluk çekmeden dolayı 16 yaşındaki genç erkek ve 80 yaşındaki kadın, yakın günlerde hastaneye başvurarak rahatsızlıklarını iletti. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Op. Dr. Tuna Kenar tarafından farklı günlerde yapılan tetkikler sonrası hastaların genizlerinde tümöre rastlandı. Gerekli incelemelerin ardından her iki hasta başarılı ameliyatla tümörleri alınarak rahat bir nefes almaya başladı. Çok sık rastlanmayan geniz kanseri hakkında bilgi veren Dr. Kenar, her yaş gurubunda görüleceğini belirterek, erken teşhisin önemli olduğunu belirtti. Herhangi bir işitme kaybından hastanın mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Kenar; “Tüm kanserlerde olduğu gibi önemli olan tabii ki erken teşhis, erken tanı hayat kurtarır. Geniz kanserine baktığımız zaman bu hastalar her yaşta olabildiği gibi genelde ileri yaşlarda gelmekle birlikte çok nadiren de olsa erken yaşlarda da gelebilmektedir. Bu hastaların doktora gitmelerine sebep olan en sık şikayetler, en çok boyunun yan taraflarında şişlik, burun tıkanıklığı, burundan nefes almada güçlük ve kulakta tıkanıklık. Özellikle tek taraflı kulakta tıkanıklık şikayeti olduğu zaman bu hastalarda geniz kanseri açısından şüphelenmek lazım. Yani vatandaşlara vereceğim mesaj boynunda 2-3 haftayı geçen şişlik olduğu zaman ve burundan nefes almada güçlük, tıkanıklık ve aynı şekilde tek taraflı kulakta işitme azlığı olduğunda mutlaka bir kulak burun boğaz uzman hekimine başvurmalıdır. Ucu ışıklı kamera ile burundan girilerek genizde tümör, kitle varlığı veya yokluğu saptanacak şekilde geniz muayenesi yapılması gereklidir” dedi.

“Şikayetleri geçmeyince bize başvurdu ve tümör olduğunu öğrendi”

Hastanın yutkunmada dahi zorluk çektiğini ve birçok hastaneye başvurduğunu belirten Dr. Kenar; “Hastalarımızdan bahsedecek olursak, hastamızın biri 80 yaşında burun tıkanıklığı ve yutma güçlüğüyle bize başvurdu. Daha önceki gittiği hastanelerde bir takım tedaviler almış ama şikayetleri geçmeyince bize başvurduğunda, ileri yaştaki hastamızın burun tıkanıklığı şikayetine yönelik ilk etapta endoskopi ile baktık ve genzinde büyük bir kitle gördük. Genzini tamamen tıkayan, yutkunmasını dahi zorlaştıran tümör kitlesini kapalı (endoskopik) burun ameliyatıyla olabildiğince küçültüp aldık, patolojiye yolladık. İncelemeler sonucunda geniz kanseri teşhisi konuldu. Hastamız halen kemoterapi ve radyoterapi ile tedavisine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“16 yaşındaki genç erkek hastamız da bize tek taraflı işitme kaybı ile başvurdu”

Bu kanserin yaş fark etmeksizin her grupta görülebileceğini belirten Dr. Kenar; “Diğer hastamızın yaşı nispeten küçük ,16 yaşında. Bu hastamız bize tek taraflı işitme kaybı ile başvurdu. Burada bir kez tedavi verdik, normalde iyileşmesi lazım o yaşlarda işitme kaybının tedaviyle, ancak hastamızın şikayetinde hiçbir düzelme olmayınca, olası bir geniz eti varlığı için, ucu ışıklı kamerayla geniz muayenesi yaptığımızda genzinde özellikle sol tarafı tıkayan bir kitle gördük. Bu kitleyi tama yakın olabildiğince çıkarıp açıklığını sağladık. Hem de östaki borusu açıldı, kulağı havalanmaya başladı. Aynı seansta kulağına havalandırma tüpü de taktık. Gönderdiğimiz parçanın patolojisi geniz kanseri çıkması sonucunda da hastamıza kemoterapi ve radyoterapi almak üzere Onkoloji Bölümüne yönlendirdik. Şu anda hastalarımız tedavilerine başladılar. Geniz kanseri açısından uyanık olmak, şüphelenmek ve gerekli muayeneleri yapmak üzere kulak burun boğaz hekimine başvurmakta fayda olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Geniz tümörü olarak, tedavimiz devam ediyor”

Annesinin yiyecek ve içecekleri tüketme konusunda zorluklar çektiğini aktaran Şevket Malgaz; “Annem 3 ay önce kulağı duymamaya başladı. Sonrasında su içemedi, yemek yiyemedi, çay içemedi, boğazından yutmada zorluk çekti. Ondan sonra Tuna Kenar hocamıza geldik. O teşhis koydu. Geniz tümörü olarak, tedavimiz devam ediyor. Ameliyattan sonra iyileşti, biraz daha tedavimiz var” diye konuştu.

“Başarılı bir ameliyatın ardından kulağı çok iyi duyuyor”

16 yaşındaki oğlunun kulaklarının az işitmesi şikayetleri üzerine hastaneye başvuran Yıldıray Demir; “Kulağında bir şikayet vardı, kulaklarının yavaş işittiğini söyledi. Gittikçe duymamaya başladı. Bu şikayetleri üzerine Denizli Özel Cerrahi Hastanesine geldik. Tuna Bey burada kulak kontrollerini yaptı. Kulakta bir tıkanıklık gördü ve önce bir tedavi sürecine başladık. Tedavi sonrasında genizde bir problem olduğunu burundan girilerek bakıldı. Orada östaki borusunun olduğu yerde bir kitle olduğunu fark edildi. Bunun kısa zamanda ameliyat olmasını söyledi, başarılı bir ameliyatın ardından bu parçayı oradan aldı. Şu anda sağlık durumu iyi kulağı çok iyi duyuyor, bir sıkıntı kalmadı aşama aşama kemoterapi ile devam ediyoruz. En azından erken teşhis ile biraz daha avantajlıyız, hastalık başka yerlere yayılmadan teşhis edildi. Bu tür şüpheli durumlarda, herkes bir an önce kontrollerini yaptırarak erken teşhis konursa daha iyi olur” ifadelerini kullandı.