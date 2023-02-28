İskenderun'da konteyner kentlerin altyapısını Denizli Büyükşehir yapıyor

Arama kurtarma çalışmalarından altyapıya, mezarlık işlemlerinden temizlik çalışmalarına kadar tüm ekipleriyle deprem bölgesinde gece gündüz gayret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye işlemlerini yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. Yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye çalışmalarını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye işlemlerini gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ise afetzedeler için oluşturulan konteyner kentlerin tuvalet ve duş sistemlerini kurarak kullanıma hazır hale getirdi.

İçme suyu hatları tamir ediliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ilçede temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri de İskenderun'da başta içme suyu hatlarının arıza onarımı olmak üzere bir çok alanda; kamu kurumları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanker ile içme suyu temini çalışmaları, jeneratör desteği ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hatay merkez ve Antakya ilçesinin ardından depremden en çok etkilenen bölgelerden olan İskenderun ilçesinde de yaraları sarmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. İskenderun ilçesinde 3 adet konteyner kent alanının altyapı ve tesviye işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, bunların yanında bölgede vatandaşların neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ettiklerini söyledi.