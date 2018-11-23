İşkur'dan personele erasmus proje yazma eğitimi

Avrupa Birliği (AB) destekler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak fikirlerin projeye dönüştürülmesinin hedeflendiği eğitimlerde, İşkur personelinin proje yazma kültürünün geliştirilmesi, nitelikli proje hazırlama ve sunma kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiği bildirildi. Eğitimler ile ulusal ve uluslararası nitelikte proje üretebilen personeller ile kurumun daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunmasının sağlanacağını aktaran İşkur İl Müdürü Fatih Işık, “Oluşturulacak projeler ile kurum olarak hizmet verdiğimiz işsizlere, işverenlere ve öğrencilere yeni beceri kazandırılması ve istihdama dair yollar keşfedilmesi hedeflenmektedir.Bu eğitim sonunda personelimiz hem erasmus hakkında detaylı bilgiye sahip oldular hem de proje yazımı konusunda birinci ağızdan tecrübe edindiler. Bu projeler vesilesiyle personelimizin yurtdışında eğitim alması ve orada da tecrübe edinmesi planlanmaktadır'” dedi.