İşletmelerin dağıtım sorununu çözen Maxijet büyümeye devam ediyor

Pandemiyle birlikte gelişen yemek dağıtım sektörünün artan teslimat sorununu fark eden Ramazan Varlıklı'nın kurduğu ve yüzlerce firmanın aynı anda faydalanabildiği motokurye ağı Maxijett, büyümeye devam ediyor. İşletmelerin karmaşık bir hal alan dağıtım problemlerinin çözerek rekabet edebilmelerinin önünü açan proje, hem esnafı hem de çalışanlarını memnun ediyor.

Anlık veya gün içinde dağıtım yapmak isteyen firmalara hitap eden bir yapıya kavuşan Maxijett, firmaların yüksek kurye ve ekipmanlarının maliyeti, kurye izlenebilirliğinin düşük olması, yoğun saatlerde farklı lokasyonlardan gelen sipariş taleplerine cevap verilememesi, siparişler her saat homojen bir şekilde gelmediği için kuryenin verimli olarak kullanılamaması ve haliyle paket başına düşen maliyetin yükselmesi gibi temel problemlerine çözüm getiriyor.

Sağladığı birçok avantaj ile Denizlili firmaların tercihi haline gelen Maxijett, yüzlerce firmanın aynı anda faydalanabildiği motokurye ağı sayesinde memnuniyet oluşturuyor. Kısa sürede yakaladığı dağıtım başarısını sayesinde büyümeye devam eden Maxijet, büyük zincirlerle rekabet gücünü artırdığı işletmelerin yanı sıra sağladığı huzurlu çalışma ortamıyla da çalışanlarını mutlu ediyor.

Kurulan motokurye ağının dağıtım maliyetlerini azalttığını belirten Miske Restuaurant İşletme Müdürü Ercan Parslı, “Denizlide faaliyet gösteren bir restorant olarak Maxijett'le çalışıyoruz. Çünkü Maxijett sayesinde müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebiliyoruz. Özellikle motor ve kurye maliyetleri bakımından avantaj sağlıyor” dedi.

Maxijet'in hem kendilerini hem de müşterini memnun ettiğine dikkat çeken Wedo Köfte İşletme Müdürü Tevfik Erdilek de “Pandemi sürecinde kendi kuryelerimiz vardı ama maliyetlerin yüksek olması ve Maxijett'in bize sunduğu avantajlar bizim dikkatimizi çekti. Bizler müşterilerimize daha hizmet ve iyi bir servis yapmak için Maxijett'le anlaştık. Biz Maxijett aksatmadan hizmet veriyor. Müşterilerimizde bizlere olumlu geri dönüş yapmasından dolayı memnunuz” şeklinde konuştu.

Çalışanları da mutlu

Sağlanan huzurlu çalışma ortamı nedeniyle Maxijet'i tercih ettiğini kaydeden kurye çalışanı Hüseyin Çöm ise "Esnek çalışma saatleri bulunuyor. Bunun yanında güzel çalışma ortamı var. Benim için maaşları da dolgun olması çok avantajlı. Maxijett daha güzel bir çalışma ortamı sağlıyor. Daha önce birçok farklı firmalarla çalıştım ama Maxijett'in diğerlerine göre kıyaslandığında avantajı fazla oluyor. Ben bundan dolayı bu Maxijett'le birlikte çalışmakta mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.