İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi

İsrail hükümetinin Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstermek amacıyla eylem düzenlendi. Pamukkale ilçesi Çınar Yeni Cami'de kılınan teravih namazını sonrası toplanan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, İsrail'in çirkin saldırılarını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde kuşuna HÜDAPAR İl Başkanı Hacı Şani, “Kudüs sevdası itikadıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı seven bir nesil yetiştirmeliyiz. Anneler Selahaddinler büyütmelidir. Sivil toplum örgütleri Aksa için bir araya gelme plan ve programları yapmalıdırlar. Müslüman devletlerin başkanları bir araya gelmeli ve birlikler oluşturmalılar ve ancak o zaman Siyonist çeteyi Filistin'den atabilirler. Ukrayna savaşında şunu gördük ki Avrupa tüm kurum ve kuruluşları ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladılar. Müslüman devletlerin de bir araya gelip bir birlik oluşturabilselerdi yaptırımlar uygulayabilir ve şu an yaşadığımız sorunların çoğu yaşanmayacaktı. İslam ülkeleri bir araya gelerek sadece petrol yaptırım güçlerini kullansalardı İsrail bugün Filistin'de yaptığı zulmü yapamayacak, Irak'ta Suriye'de işlenen cürümler işlenmeyecekti. Acilen öncelikle ümmetin tüm unsurları bir araya gelmeli birlik ve beraberliklerini tahkim etmelidirler” dedi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında saldırıya geçtikleri, bir çok Müslüman'ın yaralandığını, yüzlerce kişinin de alıkonulduğu hatırlatılan Şani, “Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor, yaralılara acil şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgalini tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkânlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla mümkün olabilir" diye konuştu.