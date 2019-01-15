‘İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi' PAÜ'de ziyarete açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi'nden 18. yüzyıl ortalarına kadar geçen süreçte Osmanlı kültür ve yaşantısında doğaya, bahçeye, çiçeğe verilen önemin anlatıldığı ‘İstanbul'da Bahçe ve Çiçek' sergisi açıldı.

PAÜ tarafından, bir vakıf ile botanik bahçe iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul'da Bahçe ve Çiçek” sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler, Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Şenay, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Fotoğraf Arşivi ve Sergi Sorumlusu Kenan Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan botanik bahçe ve Sergi Sorumlusu Kenan Kaya, sergiyi ilk olarak ‘İstanbul 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti' etkinlikleri kapsamında sergilediklerini ve ilgi gördüğü için gezici hale getirerek Türkiye turuna çıkardıklarını belirterek, “30 civarı eserle başlayan sergimiz, konunun zenginliği itibariyle 153 esere ulaştı. Denizli'den sonra Konya'ya daha sonra da Çin'in başkenti Pekin'de sergimizi açacağız. Sergimizin konusunu genel olarak İstanbul'un Fethi'nden, 18. yüzyıl ortalarına kadar geçen süreçte Osmanlı kültür ve yaşantısında doğaya, bahçeye, çiçeğe verilen önem oluşturuyor. Sergimiz salt görsellerden oluşmuyor. Görselleri destekleyici metinler de var. Dolayısıyla sergimizi anlatırken kendi kendini anlatan sergi ifadesini kullanıyoruz” dedi.