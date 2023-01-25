İsveç'e tekbir sesleriyle tepki gösterildi

Denizli'de yüzlerce vatandaş, İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler giderek büyüyor. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde tepki çeken harekete birçok vatandaşlar yürüyüş yaparak tepki gösteriyor. Denizli'de de yüzlerce vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelerek, yaşanan vahim olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar ve birçok sivil toplum kuruluşları "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Haddini bil İsveç", "Alçak saldırıya 'Dur' de" yazılı dövizler taşıdı. Tekbir sesleriyle yankılanan gecede yapılan basın açıklamaların ardından yürüyüş sona erdi.