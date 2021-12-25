İhlas Haber Ajansı

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İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

Denizli’de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında içeride bulunan papağan telef oldu.


Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kapalı olan bir işyerinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, malzemeler yanmaya başladı.



Vatandaşlar yangını farkederek 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin içeriden çıkardığı papağan ise dumandan etkilenerek telef oldu.

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