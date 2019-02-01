İşyerine giren hırsızlar yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir işyerine giren hırsızlar, polisin titiz takibiyle yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 29 Ocak'ta İlbade Mahallesi'nde bir işyerine giren hırsızların peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olarak tespit edilen H.E ve H.K isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda işyerinden çalmış oldukları toplam 500 bin TL değerindeki muhtelif bankalara ait 5 adet hazır kesilmiş çek, 11 adet dizüstü bilgisayar, harddisk, fotoğraf makinesi, elektronik cihazlar ele geçirilerek müştekiye teslim edildi.

Şüpheliler H.E ile H.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.