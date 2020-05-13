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İtfaiye eri kaza yapan otomobildeki kuzuya eliyle su içirdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaza yapan araca müdahaleye giden itfaiye ekipleri, otomobil içindeki kuzuyu da kurtararak elleriyle su içirdiler.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaza yapan araca müdahaleye giden itfaiye ekipleri, otomobil içindeki kuzuyu da kurtararak elleriyle su içirdiler.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli'nin Acıpayam ilçesi Alaatin Mahallesi'nde meydana geldi.


Henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile tarlaya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüye müdahale ettiği sırada bagaj kısmında bulunan kuzuyu da fark ederek kurtardı. Sahibinin beslemek için aldığı öğrenilen kuzuya itfaiye erleri elleri ile su içirdi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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