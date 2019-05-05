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İtfaiye eri kurtardığı bebeği sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Bir itfaiye eri, kazada yaralanan ve büyük korku yaşayan 2 yaşındaki çocuğu kucağına alıp dakikalarca uğraştıktan sonra sakinleştirdi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Muğla- karayolu Tavas ilçesi çıkışında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Muharrem Kapancı (36) yönetimindeki 42 EEY 10 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte Ali Soyuçok (32), Ayşe Kapancı (34) ile çocuklar, Berkay Kapancı (2), Aysima Kapancı (7), Elif Kapancı (4) ve Ramazan Erdem Kapancı (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 yaşındaki Berkay'ı kurtardıktan sonra kucağına alıp havluya saran bir itfaiye eri ise çocuğu ambulansa kadar taşıyarak sakinleştirmeye çalıştı. Korkudan sürekli ağlayan minik Berkay'ı yaklaşık 10 dakika sonra sakinleştirmeyi başaran itfaiye eri daha sonra çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Berkay bebek ile birlikte diğer 7 yaralı olay yerine gelen ambulanslar ile Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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