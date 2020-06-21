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İtfaiye erlerinden neşelendiren Babalar Günü klibi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, “21 Haziran Babalar Günü” dolayısıyla bir klip hazırladı.

İtfaiye erlerinin rol aldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erlerinin yer aldığı klipte, “Her baba kahramandır, her baba fedakardır, babalar gününüz kutlu olsun” şeklinde mesaj verdiler. Hazırlanan Babalar Günü klibi ise sosyal medyada yayınlandı. Klipte itfaiye erlerinin görev başında olmaları dikkatlerden ise kaçmadı. Eğlenceli ve bir o kadar da güzel olan klip sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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