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İtfaiye erlerine nefes kesen eğitim

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personeller, K.

K.D. kullanımı ve kapalı alanda yangınlara müdahale gibi konularda eğitim yaptı.


İtfaiye ekipleri her yıl binlerce olayda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla canlarını hiçe sayarak mücadele ediyor. Zamanla mücadele eden itfaiye erlerinin sürekli olarak eğitim yapmaları gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı erler, yıllık eğitim programı kapsamında bir dizi eğitim yaptı. Daire başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde nefes kesen anlar yaşandı. İtfaiye erlerine Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) kullanımı, kapalı alan yangınlarına müdahale, akaryakıt yangınlarına müdahale ve sürüş teknikleri eğitimleri verildi.

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