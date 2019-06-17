İtfaiyeciler miniklerin üzüntüsünü işte böyle sevince dönüştürdü

Denizli'de ağaçtaki yuvalarından düşen kuş yavrularını gören minik yürekli çocuklar yaptıkları ihbar ile itfaiyeyi alarma geçirdi. Küçük çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyeciler merdiven kullanarak miniklerin üzüntüsünü sevince dönüştürüp, kuş yavrularını yuvalarına yerleştirdi.

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aybüke Zeytinoğlu (11) ve Emine Çelik (11) isimli iki çocuk, Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde dolaşırken 2 yavru kuşun ağaçtaki yuvalarından düştüğünü gördü. Bunun üzerine Çelik, kuşların, kedi gibi diğer hayvanlardan zarar görmemesi için koruma altına alırken, Zeytinoğlu ise durumu babası ata Ata İsmail Zeytinoğlu'na bildirerek telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber vermesini istedi. Baba Zeytinoğlu ise kızının verdiği bilgi üzerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler küçük çocukların durumdan dolayı üzgün olduklarını görünce hemen harekete geçerek itfaiye aracını yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ki ağacın yanına yaklaştırdı. Ardından itfaiye erlerinden birisi 2 yavru kuşu düştükleri yerden alarak merdivene çıktı ve sonrasında da yuvalarına yerleştirdi. İtfaiye erlerinin bu duyarlı davranışı başta çocuklar olmak üzere çevredekiler tarafından büyük övgü aldı. İtfaiye personeli kuşları yuvalarına yerleştirerek miniklerin üzüntüsünü sevince dönüştürdü.