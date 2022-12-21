İthal hayvanların karantina ve sonrasındaki takipleri titizlikle yapılıyor

Denizli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ithal hayvanların karantina işlemleri gerçekleştirilerek takibi yapılıyor.

Denizli genelinde ithal edilen hayvanların karantina işlemleri aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri, yurt dışından gelen hayvanları yerinde kontrol ediyor. Hayvanların karantina işlemlerini gerçekleştiren personeller, herhangi bir hastalık olup olmadığını da bakarak güvenli ortam sağlıyor. Çiftçileri süreç hakkında bilgilendiren personeller, gerekli aşıları tamamlayarak kayıtlarını yapıyor. Yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getiren çiftçiler, bilinçlendiklerini söyleyerek tedbirleri en üstte tuttuklarını söyledi.