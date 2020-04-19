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Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı

Denizli’de ızgara salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine kumar operasyonu yapıldı.

Denizli'de ızgara salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine kumar operasyonu yapıldı. Yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara 3 bin 150 TL'lik sosyal mesafe kuralını ihlali etmekten dolayı ceza kesildi.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Mehmet Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir tost salonunda kumar oynatıldığını tespit eden emniyet güçleri adresi takibe aldı. Kısa süreli izlemenin ardından sık sık giriş ve çıkışların olduğunu tespit eden polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 9 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Bölgeye gelen zabıta ekipleri ise ızgara salonunu mühürledi.


Gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlalden ayrı ayrı 3 bin 150'şer TL para cezası kesilirken, ayrıca kumar oynadıkları içinde kabahatler kanunu gereği haklarında işlem yapıldı.

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