Jandarma 104 litre kaçak şarap yakaladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 104 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Buldan ilçesinde bir işletmede kaçak içki satıldığı yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçen ekipler operasyon yaptı. Operasyon kapsamında iş yerine yapılan baskında 47 adet 1,5 litrelik pet şişeler içerisinde ve 1 adet 30 litrelik bidon içerisinde satışa hazır halde toplam 104 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiye el konulurken, işletme sahibine ise ÖTV genel tebliği kapsamında 7 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.