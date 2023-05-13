Jandarma 11 bin 775 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 6-12 mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası, Denizli Valiliği tarafından alınan kararlar ile kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde İlçe İl Jandarma Komutanlıklarında konuşlu trafik jandarması timleri tarafından toplam 53 ilkokul ve ortaokulda 2 bin 154 ilkokul, 3 bin 143 ortaokul öğrencisine, trafik şube müdürlüğü tarafından il merkezindeki ortaokul ve liselerde ise 6 bin 478 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen eğitimler çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitimi şeklinde icra edilirken, ayrıca trafik jandarması timleri tarafından eğitim alanında stant açılarak trafik kültürünün yerleştirilmesine yönelik öğrenci ve vatandaşlara trafik kurallarının yer aldığı bilgilendirici ve şuurlandırıcı broşürlerin dağıtımı da yapıldı.

Ayrıca Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde alışveriş merkezi önünde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile alışverişe gelen vatandaşlara yönelik eğitim faaliyeti icra edilerek, trafik jandarması tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik sürücülerin görünürlüğünü arttırmak maksadıyla motosiklet sürücülerine reflektifli yelek dağıtımı yapıldı.