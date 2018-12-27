Jandarma 144 litre etil alkol ele geçirdi

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılacağı belirlenen 144 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında içki üretiminde kullanılacağı belirlenen 144 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken ayrıca şahsa ÖTV genel tebliği kapsamında 14 bin 688 TL idari para cezası uygulandı.