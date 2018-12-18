Jandarma 37 aracı trafikten men etti

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ağır yük taşıyan araçlar kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimler devam ediyor. Ekipler, tartım sonucunda azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yük taşıyıp taşımadıklarını, gabari dışı yük yüklenip yüklenmediğini, bir kaza anında diğer araçların bu tür araçların altına girmesini engelleyecek olan arka ve yan koruma çerçevelerinin bulunup bulunmadığını, koruma çerçevelerinin standartlara uygun olup olmadığını, özellikle geceleyin görünürlüğü artırıcı ECE R 70'e uygun olması gereken arka işaret levhalarını, kış lastiği bulunup bulunmadığını ve lastik dişlerinin derinliğini denetledi.

Denetimlerde, 15'i tonajlı olarak yük taşıyan olmak üzere toplam 107 araç hakkında 90 bin 65 TL idari para cezası kesildi, 37 araç trafikten men edildi.