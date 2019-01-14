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Jandarma baskın yaptığı evde bin 100 litre kaçak şarap yakaladı

Denizli’de jandarma gerçekleştirdiği operasyonda bin 100 litre kaçak şarap ele geçirirken, gözaltına alınan bir şahsa ise ÖTV yasası kapsamında 75 bin 900 TL para cezası kesildi.

Denizli'de jandarma gerçekleştirdiği operasyonda bin 100 litre kaçak şarap ele geçirirken, gözaltına alınan bir şahsa ise ÖTV yasası kapsamında 75 bin 900 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri içki üretim imalathanesine çevrilen bir eve baskın düzenledi. Baskında bin 100 litre kaçak şarap yakalandı. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, şahsa ÖTV yasası kapsamında ise 75 bin 900 TL para cezası kesildi.

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