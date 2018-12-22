Jandarma bin 120 litre kaçak şarap ele geçirdi

Denizli'de kaçak içki imalathanesi yönelik yapılan operasyonda bin 120 litre kaçak şarap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliye ise toplamda 77 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

Aldıkları istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda 310 litre kaçak şarap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şarapların Bekilli ilçesindeki bir imalathanede yasa dışı olarak üretildiğini tespit etti. Bunun üzerine imalathaneye baskın yapan ekipler burada da 810 litre kaçak şarap yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye ele geçirilen toplamda bin 120 litre kaçak şarap için 77 bin 280 TL idari para cezası kesildi.