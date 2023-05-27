Jandarma çocuklara çevre ve sokak hayvanlarının nasıl korunacağını anlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekipleri, öğrencileri kültür, tabiat varlıkları, çevre, doğal hayat ve sokak hayvanlarının korunması konularında bilgilendirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan ve bölgenin önemli bir turizm merkezi olan İnceğiz Kanyonunu ziyarete gelen öğrencilere kültür ve tabiat varlıkları ile çevre ve doğal hayatın korunması, çevre kirliliğine karşı uyulması gereken kurallar, sokak hayvanlarının korunması ile HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen jandarma ekipleri, bilgilendirici el broşürü dağıttı.