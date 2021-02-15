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Jandarma çocukları boyama kitabıyla mutlu etti

Denizli’de jandarma ekipleri, çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğrenmeleri için boyama kitabı hediye etti.

Denizli'de jandarma ekipleri, çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğrenmeleri için boyama kitabı hediye etti. Boyama kitabı alan çocukların yüzündeki mutluluk ise dikkatlerden kaçmadı.


Denizli'nin Çal ilçesinde Jandarma ekipleri yol kontrol noktasında, mahallelerde ve devriye esnasında çocuklara sürpriz düzenledi. Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitime açılmasıyla Jandarma ekipleri, çocuklara eğlenerek trafik kurallarını öğrenmeleri için boyama kitabı hediye etti. Jandarma ekiplerinin boyama kitabı hediye ettiği çocukların mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.


Çocukların, trafik kurallarını unutmamaları ve bilinçli çocukların yetişmesini amaçlayarak dağıtılan boyama kitaplarında günlük yaşamda sıklıkla kullanılan, trafik kurallarını öğreten içerikler yer alıyor.

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