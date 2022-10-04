Jandarma Eylül ayında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'ini aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen bin 87 asayiş olayından bin 76'sını aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 Eylül ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerinde meydana gelen 495 asayiş, 81 kabahat, 423 takibi gereken, 77 kaçakçılık, 8 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam bin 87 olayın yüzde 98,9'ini olan bin 76'sı aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 51 bin 825 şahıs ile 13 bin 273 aracın sorgulaması yapılarak 175 aranan şahıs, kayıp olarak aranan 10 şahıs ve 3 araç yakalandı. Yapılan aramalarda; 5 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 200 adet fişek, 3 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen 3 operasyonel faaliyette 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Eylül ayında icra edilen trafik uygulamalarında 33 bin 625 araç kontrol edildi ve 23 bin 913 araç ile 17 bin 993 kişinin sorgulaması yapıldı. 2 bin 197 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 21 bin 893 TL cezai işlem uygulandı. 16 aranan araç ve 33 aranan şahısın yakalandığı denetimlerde 68 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 451 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu maddelerle mücadele için icra edilen 77 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonda 218 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. 211 kişinin tutuksuz yargılandığı soruşturmada 14.107 gram Kubar esrar, 46 gram Metamfetamin, 135 gram Eroin, 3 adet hap, 264 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde ise 4 adet av tüfeği, 87 litre viski, 1 litre rakı, 1 adet sahte belge, 428 adet sikke, 72 adet tarihi obje, 2 dedektör ve 22 adet kazı malzemesi ele geçirildi.