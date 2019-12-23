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Jandarma KOM'dan kaçak alkol operasyonu: 6 gözaltı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde jandarma ekipleri, yıl başı öncesi eğlence mekanlarına yönelik kaçak alkol operasyonu yaptı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarma ekipleri, yıl başı öncesi eğlence mekanlarına yönelik kaçak alkol operasyonu yaptı. Jandarma ekipleri operasyonlarda 2 bin 500 şişe kaçak alkol ele geçirirken 6 şahsı da gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Acıpayam ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik yapıldı. Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki eğlence mekanlarına yönelik kaçak alkol operasyonu yapıldı. Operasyonlarda iş yerleri ile birlikte araçlarda aramalar yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde 2 bin 500 şişe kaçak alkol ele geçirilirken kaçak içkiler büyük bir tekel bayisini dolduracak şekilde olması dikkatlerden kaçmadı.


Jandarma KOM ekipleri operasyonlar sonrası Mustafa T., Kazım E., Ahmet A., Tamer B., Ferdi K., ve Bayram Ali K. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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