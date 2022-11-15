Jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol “ projesi çerçevesinde, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

16 Ağustos 2022 tarihinde karayolları trafik yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter türü araç sürücülerinin reflektif kıyafet giyme zorunluluğu getirilmesi üzerine, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu taşıtları kullanan sürücülere dağıtılmak üzere bin 500 adet reflektifli yelek yaptırıldı.

“Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol “ projesi çerçevesinde Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesindeki Keklik Meydanında, motosiklet kullanıcıları ve diğer yol kullanıcılarının katılımı ile söz konusu projenin tanıtımı yapıldı. Meydanda toplanan 150 motosiklet sürücüsüne başta kask kullanımının önemi olmak üzere güvenli motosiklet kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılarak, bu maksatla yaptırılan reflektifli yelekler, afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, jandarma tarafından eğitim alanına gelen 125 vatandaşa, emniyet kemeri kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapılarak “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı“ ile uygulamalı trafik eğitimi verildi. Proje çerçevesinde yaptırılan reflektifli yelekler, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarına da gönderildi. Gönderilen yelekler, trafik jandarması tarafından eğitim ve denetimlerde söz konusu taşıt sürücülerine dağıtılacağı belirtildi.