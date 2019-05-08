Jandarma okul önlerindeki yaya geçitlerini denetledi

Denizli'de jandarma ekipleri, kent genelinde eş zamanlı olarak belirlenen okul önlerinde sürücülerin, kavşaklara, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlayıp yavaşlamadıkları ve yayalara ilk geçiş hakkını verip vermedikleri denetlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kent genelindeki belirlenen okulların önünde denetimler gerçekleştirdi. Sürücülerin okul ve yaya geçitlerine yaklaştıklarında yavaşlayıp yavaşlamadıklarını ve geçitlerde yayalara öncelik verip vermediklerini kontrol eden ekipler, okul önlerindeki geçitleri ile yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayaların olduğunu sürücülere hatırlattı. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, yapılan son düzenleme ile tüm jandarma personeline görevleri sırasında ve dışında, sürücüleri trafik kuralları yönünden denetleyip kurallara uymayanlara trafik ihlali tutanağı düzenleme yetkisi verildiğini sürücülere bildirdi.

Yavaşlamak ve yol vermek zorunlu

Trafik ışığı bulunan ve bulunmayan kavşak ile geçitlerde geçişlerin nasıl yapılacağın konusunda sürücü ve vatandaşları uyaran ekipler, trafik ışığı ve görevlisinin bulunmadığı kavşak ve geçitlerde yaya ve sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uyması gerektiğini ifade etti. Sürücülerin yaya geçitlerinde yavaşlamaları gerektiğini ve geçitlerde yayalara öncelik vermenin zorunlu olduğunu aktaran ekipler, aksine hareket eden sürücüler hakkında 488 TL idari para cezası uygulanacağını belirtti. Kendi çocuklarının da okula yaya olarak gittiğini, az sonra araçtan indiklerinde kendilerinin de yaya olacağını belirten sürücüler ise uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Ölümlü kazaların yüzde 17'si yayaya çarpma sonucu yaşandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklama, 2018 yılında ülke genelinde meydana gelen yayaya çarpma olaylarında toplam bin 487 yayanın trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 17'sinin yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği, toplam ölümlerin yüzde 22'sini yayaların oluşturduğu bildirildi.