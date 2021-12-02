Jandarma olayların yüzde 97,4'ünü aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2021 Kasım ayında yapmış olduğu faaliyetler kapsamında meydana gelen 734 olayın yüzde 97,4'ünü aydınlattı. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Kasım 2021 ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 392 asayiş, 31 kabahat, 257 takibi gereken, 50 kaçakçılık ve 4 terör olayı olmak üzere toplam 734 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların (715) 97,4 'ü aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 56 bin 922 kişi ile 11 bin 309 aracın sorgulaması yapılarak, 165 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalanırken, 13 kayıp şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 8 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet mermi ve 10 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

“405 araç trafikten men edildi”

Ay içerisinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu trafik uygulamalarında; 53 bin 192 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 28 bin 420 araç, 26 bin 313 şahıs sorgulaması yapılırken, bin 998 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 307 602 TL cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda ise 16 aranan araç, 23 aranan şahıs yakalanmış, 119 araç sürücüsünün, sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan geri alınmış ve 405 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edileceğini açıkladı. Bu kapsamda icra edilen 50 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 77 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs tutuklanmış, 74 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve operasyon sonucunda ise 10 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 73 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 349 adet sikke, 110 adet tarihi eser, 39 adet kazı malzemesi, bin 055 litre kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan; ay içerisinde 4 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet yapılırken, icra edilen faaliyette 4 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı belirtildi.